Nuovo Ospedale della Piana. La lettera aperta al Presidente Occhiuto da parte di ProSalus

Preg.mo Sig. Commissario e Presidente della Giunta della Regione Calabria,

sono già passati più di 6 mesi dal 14 luglio 2025 allorquando per i cittadini della Piana un’attesa infinita sembrava volgere al termine.

Alcuni esultanti, avevano commentato l’avvio deli lavori di costruzione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede in Palmi; ricordiamo che noi avevamo evidenziato che la data del giorno e mese d’inizio risultava coincidente con quella fatidica della “Presa della Bastiglia”! Come ProSalus pensammo che avremmo potuto finalmente allentare la pressione sugli apparati coinvolti nel processo realizzativo tecnico e amministrativo.

Alla luce di ciò che in questi ultimi mesi del semestre stiamo constatando, non vorremmo dover ricominciare ad alimentare la pressione e, per questo, intendiamo informarla di ciò che siamo stati costretti a registrare. Da qualche tempo, infatti, i movimenti delle macchine operatrici e il numero delle maestranze presenti in cantiere si sono attenuati, poi si sono diradati e sembrano ora essere completamente cessati

Vorremmo a questo punto capire alcune cose che non ci sembrano chiare e pertanto chiediamo, con cortese sollecitudine, di poter ricevere risposta alle seguenti domande.

Se la data del 14 luglio 2025 è da considerarsi quella d’INIZIO INTEGRALE DEI LAVORI, da cui far decorrere i 1440 gg. previsti dall’art. 3 dell’Atto Aggiuntivo al Contratto di Concessione del 20/04/2025, oppure no; in questo secondo caso quale sarà la data effettiva dell’inizio integrale dei lavori e della conseguente decorrenza dei 1440 gg.

Se non si fosse trattato di inizio integrale dei lavori, quale sia la durata temporale programmata per i lavori oggetto della consegna parziale effettuata il 14 luglio 2025.

In che data sia stato emanato l’Ordine di servizio del RUP per la predisposizione da parte del Concessionario del Progetto Esecutivo del N.O.P. con il conseguente termine per la consegna o se, invece, siano state concordate e ordinate redazioni di Progetti Esecutivi Stralcio?

In quest’ultimo caso quali parti del progetto esecutivo siano stati stralciati e quali siano i tempi concordati per ciascun eventuale progetto stralcio previsto dal relativo ordine di Servizio del RUP.

Nella certezza di poter ricevere in tempi brevi le risposte alle nostre domande la ringraziamo anticipatamente per l’attenzione che vorrà riservarci, informandola che le stesse risposte saranno doverosamente rese pubbliche.

È appena il caso di evidenziare che la presente richiesta è fatta ai sensi dell’art. 5 e seguenti del dlgs 14 marzo 2013, n. 33 sul diritto di accesso civico e i conseguenti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.