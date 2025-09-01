Ospedale Polistena, “Scappa in Spagna un medico cubano in servizio all’ortopedia”. Poche mesi addietro altri due medici hanno lasciato le strutture sanitarie di Vibo Valentia. Cosa sta succedendo?

Dopo i due medici cubani che hanno lasciato le strutture sanitarie di Vibo Valentia, facendo emergere nuovi interrogativi sull’intera operazione “Cuba” voluta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. A Polistena un altro medico cubano scappa dalla ortopedia di Polistena con destinazione la Spagna.

Adesso ci vuole , verità, trasparenza e rispetto delle leggi italiane.

Il presidente Occhiuto, deve intervenire per stabilire la verità, per spiegare ai calabresi dove vanno a finire le risorse destinate all’operazione Cuba e soprattutto per smentire l’infamante accusa di moderno schiavismo rivolta da alcune associazioni internazionali contrarie al regime castrista”.

I dubbi sui compensi: “1.200 euro ai medici, il resto a L’Avana?”. Sostiene con forza Mimmo Tallini.

Secondo quanto denunciato, i medici cubani ingaggiati in Calabria percepirebbero solo una minima parte delle ingenti somme versate dalla Regione. Il resto andrebbe al regime cubano. “Forse i due medici cubani in servizio a Vibo e Polistena hanno preferito andarsene perché non sopportavano più di dover versare 2.500 euro al mese a L’Avana, trattenendone per sé solo 1.200?” Chiediamo una risposta veloce del presidente uscente Occhiuto per fare chiarezza sulla vicenda.