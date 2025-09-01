Ospedale Polistena, “Scappa in Spagna un medico cubano in servizio all’ortopedia”. Poche mesi addietro altri due medici hanno lasciato le strutture sanitarie di Vibo Valentia. Cosa sta succedendo?
Set 01, 2025 - redazione
Dopo i due medici cubani che hanno lasciato le strutture sanitarie di Vibo Valentia, facendo emergere nuovi interrogativi sull’intera operazione “Cuba” voluta dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. A Polistena un altro medico cubano scappa dalla ortopedia di Polistena con destinazione la Spagna.
Adesso ci vuole , verità, trasparenza e rispetto delle leggi italiane.
Il presidente Occhiuto, deve intervenire per stabilire la verità, per spiegare ai calabresi dove vanno a finire le risorse destinate all’operazione Cuba e soprattutto per smentire l’infamante accusa di moderno schiavismo rivolta da alcune associazioni internazionali contrarie al regime castrista”.
I dubbi sui compensi: “1.200 euro ai medici, il resto a L’Avana?”. Sostiene con forza Mimmo Tallini.
Secondo quanto denunciato, i medici cubani ingaggiati in Calabria percepirebbero solo una minima parte delle ingenti somme versate dalla Regione. Il resto andrebbe al regime cubano. “Forse i due medici cubani in servizio a Vibo e Polistena hanno preferito andarsene perché non sopportavano più di dover versare 2.500 euro al mese a L’Avana, trattenendone per sé solo 1.200?” Chiediamo una risposta veloce del presidente uscente Occhiuto per fare chiarezza sulla vicenda.