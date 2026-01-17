Ospedale Polistena, il comitato per la tutela della salute: ” Grazie al direttore di Approdo Luigi Longo per il grande sostegno nel sostenere i diritti dei più deboli “

Buongiorno,

le ultime settimane sono state per me particolarmente impegnative e stressanti, sia sotto il profilo fisico che psicologico. Oltre all’attività del Comitato, ciascuno di noi porta avanti una propria vita personale e professionale, e conciliare tutti questi aspetti non è sempre semplice.

Desidero aprire questo messaggio con un sentito ringraziamento a @Luigi Longo, direttore di Approdo News, per la presenza costante e attenta dimostrata in questi giorni e notti di attesa, durante i quali non è mai mancato il suo supporto e la sua vicinanza, in un momento delicato per il nostro territorio.

Con questo post intendo inoltre esprimere un sincero ringraziamento a tutti i soci del Comitato a tutela della salute, per l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità dimostrati.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, al Sindaco di Cinquefrondi e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Piana di Gioia Tauro Michele Conia, senza la loro presenza nulla sarebbe stato possibile ,ringrazio a tutti i sindaci e amministratori locali, di diverso orientamento politico, che hanno ritenuto doveroso essere presenti davanti all’Ospedale di Polistena, testimoniando unità istituzionale e attenzione concreta verso il territorio.Ringrazio per la sua capacità comunicativa ,per il suo lavoro incessante sul territorio, il dottor Santo Gioffre, Pino Romeo e￼ gli amici dell’osservatorio di Gioia Tauro che con calore umano e tanta stima sono rimasti accanto a noi. Doveroso e necessario va il mio ￼il ringraziamento agli amici dell’osservatorio di Locri,Eliseo Sorbara e Pino Mammoliti.

Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Cirillo, gli Onorevoli Cannizzaro e Arruzzolo, il Presidente Roberto Occhiuto,i consiglieri regionali di maggioranza e di minoranza e tutti i rappresentanti istituzionali che hanno partecipato e offerto il proprio contributo. Nulla era scontato: il percorso resta complesso e il lavoro da svolgere è ancora tanto, ma è stato avviato un cammino importante per il futuro del nostro territorio.

Desidero inoltre ringraziare Don Pino De Masi e il Vescovo della Diocesi di Oppido Palmi, per la sensibilità, il sostegno morale e l’attenzione costante verso le istanze delle comunità e la tutela del diritto alla salute.

Ringrazio le associazioni e i cittadini del territorio e quelli provenienti da Gioia Tauro, Oppido Mamertina, Locri, Nicotera, Limbadi, Bagnara, Rosarno e da tutti i territori che hanno raggiunto Polistena per manifestare solidarietà, collaborazione e partecipazione attiva.

Un doveroso ringraziamento va infine ai giornalisti e agli organi di informazione, locali e nazionali, che hanno contribuito a dare voce a una mobilitazione partita da Polistena e orientata alla difesa di un diritto fondamentale che non può e non deve essere messo in discussione.

Spero di non aver dimenticato nessuno. Le battaglie saranno ancora tante e avremo modo, certamente, di rinnovare i ringraziamenti. I risultati raggiunti, pur non essendo ancora definitivi, dimostrano che solo attraverso il lavoro condiviso e la collaborazione istituzionale è possibile costruire risposte concrete. In questa direzione, insieme ai sindaci e alle comunità coinvolte, continueremo con determinazione il percorso intrapreso.

comitatoatuteladellasalute