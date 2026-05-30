Orsa Porti, “solidarietà ai colleghi dei porti di Salerno e Napoli del sindacato Sì Cobas”

Il Sindacato nazionale OR.S.A., settore PORTI, solidarizza con i colleghi lavoratori del sindacato SI

COBAS dei porti di Salerno e Napoli per il grave atto discriminatorio e penalizzante perpetrato ai

danni dei citati lavoratori che si sono visti recapitare una nota di licenziamento.

Ritrovarsi licenziati e privati dal legittimo sostentamento a causa di motivi squisitamente sindacali

è inaccettabile e necessita di una adeguata reazione attraverso la costituzione di un fronte unico,

tale da porre fine ad atteggiamenti lesivi per l’immagine sindacale ma, soprattutto, per arginare

azioni intimidatori nei confronti di quei lavoratori che legittimamente denunciano inadempienze

societarie, in modo particolare per quanto attiene alla sicurezza, ai salari bassi e a ogni violazione

dei sacrosanti diritti sindacali dei lavoratori.

L’ OR.S.A. Porti, particolarmente presente nel Porto di Gioia Tauro, hanno già conosciuto questi

metodi che hanno portato al licenziamento del proprio Segretario nazionale Domenico Macrì,

tutt’oggi privo di ogni possibile minimo sostentamento economico con grave nocumento per la

propria famiglia.

Un prezzo troppo alto pagato da chi ha avuto la colpa di voler difendere, senza se e senza ma, la

propria dignità di lavoratore, di sindacalista ma anche di padre di famiglia.

Questi ultimi episodi accaduti a Salerno e a Napoli, aggiunti a quelli di Gioa Tauro, sollevano un

interrogativo pesantissimo al quale la classe politica non può non rispondere né tantomeno lo stesso

sindacato che, al di là delle sigle, dovrebbe, su questi temi, fare un fronte comune contro l’arroganza

di chi intende egemonizzare e normalizzare un comportamento antidemocratico e antisindacale.

Le Società operanti nei porti italiani non possono pensare di poter violare sistematicamente i

principi costituzionali considerando le aree portuali “zone franche”.

L’OR.S.A. Porti auspica l’immediata riassunzione dei lavoratori licenziati oggi e la sanatoria per

coloro che già hanno subito lo stesso trattamento nel recente passato.