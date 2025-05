Orrore a Reggio Calabria, uomo accoltellato mentre passeggiava sul lungomare, il motivo, la mancata concessione di una sigaretta

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Belvedere Marittimo, con il supporto dei colleghi della Stazione di Santa Maria del Cedro (CS) hanno tratto in arresto in flagranza un 38enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’uomo, che già in passato era stato arrestato per lo stesso reato, negli ultimi mesi aveva posto in […]