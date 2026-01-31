Oppido Mamertina, il sindaco Giuseppe Morizzi ha incontrato il Generale Claudio Domizi

Ieri 30 gennaio 2026 il Sindaco Giuseppe Morizzi, nella qualità di Primo Cittadino, ha incontrato, unitamente al Comandante Maresciallo Davide Preite e ai militari della Stazione Carabinieri di Oppido Mamertina, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale “Culqualber” dell’Arma dei Carabinieri, in visita nella nostra città.

Il Sindaco si è detto particolarmente onorato della presenza del Generale, e ha espresso parole di elogio e apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dai Carabinieri, e per l’instancabile e preziosa attività di controllo per la sicurezza del territorio, ribadendo la massima vicinanza dell’ente comunale per ogni iniziativa intrapresa a tutela dei cittadini e della legalità.