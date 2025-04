Oppido Mamertina, Barca (FI), “soddisfazione per il lavoro di Occhiuto e Giannetta per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità”

Vincenzo Barca, Componente del Coordinamento Provinciale di Forza Italia e Consigliere comunale del Comune di Oppido Mamertina, esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto dal Presidente Occhiuto, dalla sua Giunta e dal Consigliere regionale Mimmo Giannetta. L’oggetto dell’approvazione

è la consegna dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Oppido Mamertina, avvenuta giovedì 17 aprile.

Secondo l’avv. Barca, questo progetto, al quale si lavora ormai da diverso tempo, in stretta collaborazione con le istituzioni politiche, con il Dipartimento regionale alla Sanità e la Direzione Provinciale dell’Asp di Reggio Calabria, con le eccellenti competenze del suo Direttore Generale, la Dott.ssa Lucia Di Furia, non solo rappresenta un importante passo avanti per la sanità locale, ma anche un’ottima iniziativa che sarà ulteriormente valorizzata dalla realizzazione di un’elisuperficie h 24, anch’essa voluta dal Presidente Occhiuto e dall’amico Consigliere Regionale Mimmo Giannetta. Quest’ultima permetterà di attivare un servizio di elisoccorso attivo 24 ore su 24, rendendo Oppido Mamertina un nodo strategico per le emergenze sanitarie nell’area della fascia preaspromontana ed aspromontana.