Operazione “Prima Alba Bis”: la Corte d’Appello di Reggio Calabria scagiona Maria Calipari

Si chiude con un successo giudiziario per la difesa il capitolo d’appello relativo all’operazione denominata “Prima Alba Bis”. La Corte di Appello di Reggio Calabria (Prima Sezione Penale) ha ribaltato le precedenti statuizioni, decretando la totale estraneità ai fatti di Maria Calipari, assolta da ogni accusa mossa a suo carico. L’assoluzione piena di Maria Calipari

La Calipari, difesa dall’Avvocato Andrea Alvaro del foro di Palmi, era stata originariamente coinvolta

nell’inchiesta con l’accusa di aver gestito l’attività di usura ed esercizio abusivo del credito per conto

del marito. Sul suo conto pesavano i contenuti dei dialoghi interceIa6 quando il marito era

detenuto. Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi,

ha pronunciato una netta sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto in relazione al

reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, restituendo alla donna la piena onorabilità e

ponendo fine al gravoso iter giudiziario che l’aveva vista destinataria anche di misure cautelari

custodiali. Già in primo grado la donna era stata assolta dalle altre imputazioni di concorso in usura

aggravata.

Il risultato per Giuseppe Managò

Risultati di rilievo sono stati ottenuti anche per la posizione di Giuseppe Managò. I giudici di secondo

grado hanno accolto le tesi difensive procedendo a:

Assoluzione piena in merito ad uno dei reati di usura contestato (relativo a presunti prestiti

nei confronti di un professionista), perché il fatto non sussiste.

nei confronti di un professionista), perché il fatto non sussiste. Significativa riduzione del trattamento sanzionatorio: la pena complessiva è stata

rideterminata in quattro anni di reclusione e 15.000 euro di multa, un esito che mitiga

drasticamente le richieste iniziali e l’impianto accusatorio che ipotizzava una gestione

professionale e ventennale del credito abusivo.

Dichiarazioni della Difesa

L’esito del giudizio d’appello restituisce una più corretta dimensione ai fatti contestati. L’assoluzione

della Calipari conferma come la donna fosse stata ingiustamente accomunata alle vicende giudiziarie

del coniuge. Per quanto riguarda il Managò, la parziale assoluzione e la riduzione della pena inflitta

dimostrano l’efficacia del riesame degli atti operato dalla Corte reggina, che ha ridimensionato

sensibilmente la portata penale delle condotte.