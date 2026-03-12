Operazione dei carabinieri. Maxi furto di farmaci oncologici all’Ospedale di Melito, sottratti medicinali per oltre 1,2 milioni di euro

I Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di furto aggravato di farmaci oncologici, chemioterapici e biologici ad alto costo sottratti dalla farmacia ospedaliera dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo.

L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria terrà questa mattina alle ore 12:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria sito in via Aschenez, 3.