Oggi prende il via il Concorso “Armonie Mediterranee”: giovani talenti da tutta Italia a Taurianova

È ufficialmente iniziato oggi il Concorso “Armonie Mediterranee”, un evento attesissimo che per tre giorni animerà la splendida Chiesa degli Artisti in Santa Lucia. L’iniziativa, organizzata con passione dall’Associazione Culturale e Musicale “La Nuova Verdi”, guidata dal presidente M° Andrea Calabrese e con la direzione artistica della M° Cettina Nicolosi, ha già riscosso un enorme successo di partecipazione. La manifestazione vede protagonisti tantissimi giovani musicisti provenienti da ogni parte d’Italia, pronti a esibirsi davanti a una giuria di altissimo livello composta da esperti del panorama musicale nazionale e internazionale. Un’occasione straordinaria per mettere in luce i talenti emergenti e per favorire lo scambio culturale tra le nuove generazioni di artisti. “È una grande gioia vedere così tanti giovani accorrere con entusiasmo da tutta la nazione – ha dichiarato il M° Andrea Calabrese –. Questo concorso è nato con l’intento di promuovere la cultura musicale e dare spazio ai nuovi talenti, e oggi possiamo dire con orgoglio che l’obiettivo è pienamente raggiunto.”

Soddisfazione condivisa anche dal direttore artistica Cettina Nicolosi: “L’energia che si respira è straordinaria. La musica unisce e fa crescere, ed è meraviglioso vedere la passione nei volti di questi ragazzi.”Il Concorso “Armonie Mediterranee”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” e il patrocinio del Comune di Taurianova e dell’Accademia Pianistica Italiana, si conferma così un evento di grande spessore culturale e formativo. La città di Taurianova, per tre giorni, si trasforma in un centro pulsante di musica e arte, testimone della forza e del talento giovanile.