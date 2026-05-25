Occhiuto: vittoria Voce a Crotone bellissima notizia, in Calabria centrodestra e FI a gonfie vele







Occhiuto: vittoria Voce a Crotone bellissima notizia, in Calabria c.destra e FI a gonfie vele





“La netta vittoria di Vincenzo Voce a Crotone è una bellissima notizia. A lui vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Questo risultato conferma ancora una volta che in Calabria il centrodestra e Forza Italia vanno a gonfie vele.

A Crotone, inoltre, gli ottimi numeri della lista riconducibile al sindaco Voce dimostrano che i crotonesi hanno voluto esplicitamente premiare il suo governo comunale e insieme anche quello regionale, che tanto ha fatto per la città in questi ultimi anni.

Quando si costruiscono coalizioni credibili, radicate e capaci di governare, i cittadini ti scelgono con convinzione.

Avanti così, con serietà e concretezza”.



Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.







Fabrizio Augimeri

Portavoce del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto



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