È Antonino Taverniti il nuovo Sindaco di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia.

Comune delicato e attenzionato, sotto le luci e i riflettori, ma ha dato grande esempio di competizione forte e sana.

Taverniti, con uno scarto di 22 preferenze sull’avversario Costantino Luzza, e ancora di 50 voti di distacco da Giovanni Muzzupappa, si porta dentro in Amministrazione 2026 i fantastici e le fantastiche otto: Blasi Graziella, Naso Lucia, Lazzaro Annamaria, Zappino Irene, Crupi Raffaella, Rombolà Vincenzo, Soldano Pantaleone, Lentini Alessandro.

Una bellissima rosa di nomi femminili che fa la maggioranza sul gruppo, tutto ciò conferma volontà di cambiamento, determinazione e dinamicità femminili, garantendo una sinergia con tutta la composizione.

Immediatamente dopo lo spoglio il nuovo eletto Sindaco ha indossato orgogliosamente la sua fascia nella Sala Consiliare di Limbadi.

Caterina Restuccia