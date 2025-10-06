OCCHIUTO RICONFERMATO, CISL CALABRIA: AUGURI DI BUON LAVORO, NOI PRONTI A COLLABORARE
Ott 06, 2025 - redazione
Lamezia Terme, 06.10.2025 – «La CISL calabrese – scrive in una nota il Segretario Generale
Giuseppe Lavia – augura buon lavoro al riconfermato Presidente della Giunta Regionale on. Roberto
Occhiuto. Pronti, come sempre, a collaborare, nel rispetto dei ruoli, per contribuire allo sviluppo della
nostra regione. Lavoro dignitoso, infrastrutture, investimenti, sanità: questi i temi centrali rispetto ai
quali proseguire e rafforzare confronto e impegno congiunto. Auspichiamo che, sulle grandi questioni,
fra le varie forze politiche, possano esserci convergenze utili alla Calabria e ai calabresi».