Occhiuto al congresso Ppe “Famiglia popolare pronta a sfide future”

CATANZARO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parteciperà oggi e domani, nelle sue qualità di vice segretario nazionale di Forza Italia e di membro del Comitato delle Regioni, al Congresso del Partito popolare europeo, in corso a Valencia.

L’assise del Ppe coinvolgerà nel corso della due giorni 800 delegati e 1.200 ospiti provenienti da 40 Paesi. Previsti gli interventi del presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, del presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, del vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani – che presenterà e illustrerà una risoluzione su competitività e industria -, e di 15 capi di Stato o di governo.

Forza Italia, da decenni attore protagonista all’interno del Ppe, con il presidente Silvio Berlusconi che ha contribuito a radicare e far crescere questa realtà, parteciperà al Congresso con una numerosa delegazione e sosterrà, come annunciato dal partito, la ricandidatura di Manfred Weber alla guida del Ppe.

“Sono onorato di prendere parte ai lavori del Congresso del Partito popolare europeo, la più grande e prestigiosa famiglia politica del nostro Continente”, afferma il presidente Roberto Occhiuto, che aggiunge: “L’Europa si appresta a vivere anni complicati, e dovrà misurarsi con sfide globali sempre più complesse. Conflitti internazionali, nuovi equilibri geopolitici, dazi, immigrazione, sviluppo economico, transizione green, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.

Sono molteplici e tutti pregnanti i temi che dovremo affrontare nel prossimo futuro, e il Ppe avrà un ruolo determinante per approcciarsi in modo corretto a queste sfide epocali.

Lo faremo con la forza della nostra storia, della tradizione popolare, e con il consenso che questa famiglia politica continua a riscuotere tra i cittadini europei”.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).