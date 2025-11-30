Nuova Solidarietà percelebrare le nozze d’oro delle coppie residenti nella già VIIICircoscrizione di Reggio Calabria
Nov 30, 2025 - redazione
Nuova Solidarietà per
celebrare le nozze d’oro delle coppie residenti nella già VIII
Circoscrizione di Reggio Calabria.
L’VIII Circoscrizione ha festeggiato venerdì 28 Novembre 2026 le coppie
che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio, il sigillo
“d’Oro” in un clima di emozione e comunità grazie all’organizzazione
dell’Associazione Nuova Solidarietà, che, per volontà del suo Presidente
Fortunato Scopelliti, annovera questo momento tra i più importanti della
sua attività di animazione territoriale.
La Santa Messa presieduta da Don Maurizio Demetrio, parroco di Salice, e
la sua benedizione hanno dato un tono solenne alla serata. Le letture,
tratte dal profeta Daniele, hanno invitato a riflettere sui segni dei
tempi e sulla fine dell’anno liturgico, ricordando che tutto passa,
tranne ciò che davvero permane.
A durare infatti è la grammatica dell’amore, capace di scrivere nel
sacrificio e nella gioia, di trasformare due vite in un progetto
condiviso e fecondo, immagine dell’Amore che resiste al tempo.
Tra emozioni intense, vividi ricordi e abbracci calorosi, le coppie
hanno rinnovato idealmente il loro sì d’Amore, testimoniando a cuore
aperto che l’amore, quello vero non chiede nulla in cambio e continua a
costruire la Casa della Famiglia, un luogo molto più che materiale,
rifugio dell’anima.
Un augurio corale, quello di tutta Nuova Solidarietà, ha concluso la
serata: che Dio custodisca le famiglie e continui ad accompagnarle nel
loro cammino di crescita e di consolidamento, in un tempo segnato da
tante incertezze