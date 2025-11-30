Nuova Solidarietà percelebrare le nozze d’oro delle coppie residenti nella già VIIICircoscrizione di Reggio Calabria

Nuova Solidarietà per

celebrare le nozze d’oro delle coppie residenti nella già VIII

Circoscrizione di Reggio Calabria.



L’VIII Circoscrizione ha festeggiato venerdì 28 Novembre 2026 le coppie

che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio, il sigillo

“d’Oro” in un clima di emozione e comunità grazie all’organizzazione

dell’Associazione Nuova Solidarietà, che, per volontà del suo Presidente

Fortunato Scopelliti, annovera questo momento tra i più importanti della

sua attività di animazione territoriale.



La Santa Messa presieduta da Don Maurizio Demetrio, parroco di Salice, e

la sua benedizione hanno dato un tono solenne alla serata. Le letture,

tratte dal profeta Daniele, hanno invitato a riflettere sui segni dei

tempi e sulla fine dell’anno liturgico, ricordando che tutto passa,

tranne ciò che davvero permane.



A durare infatti è la grammatica dell’amore, capace di scrivere nel

sacrificio e nella gioia, di trasformare due vite in un progetto

condiviso e fecondo, immagine dell’Amore che resiste al tempo.



Tra emozioni intense, vividi ricordi e abbracci calorosi, le coppie

hanno rinnovato idealmente il loro sì d’Amore, testimoniando a cuore

aperto che l’amore, quello vero non chiede nulla in cambio e continua a

costruire la Casa della Famiglia, un luogo molto più che materiale,

rifugio dell’anima.

Un augurio corale, quello di tutta Nuova Solidarietà, ha concluso la

serata: che Dio custodisca le famiglie e continui ad accompagnarle nel

loro cammino di crescita e di consolidamento, in un tempo segnato da

tante incertezze