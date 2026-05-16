Noi Moderati, martedì 19 maggio appuntamento elettorale a Reggio Calabria con Maurizio Lupi

Si terrà martedì 19 maggio alle ore 15.00, nella segreteria provinciale di Noi Moderati di Reggio Calabria, in via San Francesco da Paola 49, un importante incontro elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ascolto e confronto che il partito sta portando avanti sul territorio, con l’obiettivo di costruire una proposta amministrativa condivisa e vicina alle esigenze della cittadinanza e rappresenterà un momento di confronto politico e programmatico sui temi legati al futuro della città e sulle proposte che Noi Moderati intende portare avanti a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro.

Ad aprire i lavori sarà il coordinatore cittadino Luciano Politi. Previsti gli interventi di Giusy Versace, responsabile Noi Moderati Donne, del coordinatore provinciale di Noi Moderati Reggio Calabria Nino Foti, del coordinatore regionale del partito Pino Galati, e dello stesso Francesco Cannizzaro, candidato sindaco della città.

Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Lupi, presidente nazionale di Noi Moderati.