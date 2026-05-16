Momenti di paura ieri sera a Cosenza, colpi di pistola contro un 25enne, rimasto gambizzato

Momenti di paura ieri sera a Cosenza per una sparatoria avvenuta nei pressi della sopraelevata in via Panebianco, e che ha seminato tanto panico tra passanti presenti, dove dalle prime informazioni un ragazzo di 25 anni, L.A., sarebbe stato raggiunto alle gambe da almeno quattro colpi di pistola esplosi da ignoti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e gli uomini della Scientifica. Il ragazzo ferito si sarebbe presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Annunziata” di Cosenza accompagnato dal padre. Il giovane si trova ricoverato ma le condizioni non sarebbero gravi. Su quanto accaduto indaga la squadra mobile della Questura sotto la direzione della procura di Cosenza.