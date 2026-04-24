‘Ndrangheta. Eseguito ordine di carcerazione nei confronti di un uomo e una donna in Calabria
Apr 24, 2026 - redazione
I Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio hanno dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un uomo e una donna, residenti a Stefanaconi.
I provvedimenti traggono origine da sentenze divenute irrevocabili emesse dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con condanne per reati in materia di associazione per delinquere di tipo mafioso.