Il dottor Favasulli, un esempio di dedizione: il sangiorgino d’oro per l’eccellenza tra medicina e Reggina Calcio

Di Clemente Corvo

Ieri il dottor Pasquale Favasulli, stimato professionista eccellenza tra medicina sportiva e Reggina Calcio Calcio, ha ricevuto il prestigioso Sangiorgino d’Oro, un premio dedicato alle personalità che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. La cerimonia si è svolta nel teatro comunale, alla presenza di autorità e colleghi. Favasulli, con oltre vent’anni di impegno, è stato una figura chiave per la Sanità Calabrese e per la società di calcio Reggina. Il suo lavoro, sia come medico che come punto di riferimento per i giovani talenti della Reggina, lo ha reso un simbolo di passione e dedizione. Con questo riconoscimento, la redazione di Approdo Calabria rivolge al dottor Pasquale Favasulli i più sentiti auguri e complimenti per il suo straordinario percorso, che ha intrecciato cura dei pazienti e crescita sportiva.