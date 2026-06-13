Nas Catanzaro. Controlli a tappeto, irregolare il 70% delle attività

Stretta dei Carabinieri del NAS di Catanzaro sulle attività del settore alimentare e della ristorazione

in vista dell’incremento delle presenze turistiche durante la stagione estiva. Nel corso del mese di

maggio sono state ispezionate 27 attività, delle quali 19 sono risultate irregolari, pari a oltre il 70%

del totale.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di 38 sanzioni amministrative per un importo

complessivo superiore a 33 mila euro e alla segnalazione di 20 persone all’Autorità amministrativa.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati oltre 300 chilogrammi di alimenti destinati alla

somministrazione al pubblico all’interno di attività operanti nel settore della produzione e della

vendita di prodotti alimentari e della ristorazione. È stata inoltre sospesa un’attività di refezione

scolastica per la mancanza delle autorizzazioni richieste e sono stati chiusi tre depositi utilizzati per

la conservazione e la preparazione di alimenti, risultati privi delle necessarie autorizzazioni e dei

requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.