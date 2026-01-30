Minasi (Lega), “Ottima notizia l’assoluzione dei due finanzieri finiti a processo dopo il naufragio a Praialonga”

«Un’ottima notizia l’assoluzione in appello dei due finanzieri finiti a processo dopo il naufragio del veliero “Heaven” a Praialonga. E’ inconcepibile che uomini dello Stato, che lavorano per proteggere la vita dei cittadini, siano ripagati con accuse infamanti, quando si adoperano invece con abnegazione per la collettività.

Bene, quindi, questo verdetto che rende finalmente giustizia su questa triste vicenda».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta con queste parole l’assoluzione del capitano Vincenzo Barbangelo e del maresciallo Andrea Novelli, il primo comandante della Sezione operativa navale delle Fiamme gialle di Crotone e il secondo comandante della motovedetta intervenuta al largo di Simeri Crichi nell’agosto 2020, quando si verificò un tragico naufragio che vide la morte di quattro migranti a seguito di un’esplosione, mai chiarita, del veliero su cui viaggiavano verso le coste italiane.

«Nelle cronache di quel momento – prosegue la Senatrice – i due finanzieri erano stati definiti non per niente “eroi”: avevano salvato più vite possibili, gettandosi in mare pur essendo loro stessi feriti. Eppure, alla fine sono stati addirittura processati per negligenza e imperizia, e addirittura in primo grado condannati.

Sono rimasta esterrefatta – dice ancora Minasi – di fronte a quella sentenza, è incredibile che la magistratura di Crotone sia arrivata a incriminare e condannare due uomini che, per senso del dovere e con estremo coraggio, si sono buttati a mare anche a rischio della propria vita pur di portare in salvo i sopravvissuti.

Rivolgo dunque un plauso alla corte d’appello di Catanzaro per aver ristabilito la verità dei fatti e aver restituito loro onore.

Chi lavora per garantire sicurezza e tutelare i cittadini – aggiunge – va premiato, non processato. Mi auguro che i due finanzieri possano finalmente buttarsi alle spalle questo bruttissimo capitolo della loro storia e recuperare la serenità che in questi anni hanno perso. A loro – conclude la Senatrice – va il nostro grazie per il prezioso lavoro che hanno fatto finora».