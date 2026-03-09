Mentre il conflitto con l’Iran infuria, il Medio Oriente si trova in una crisi senza precedenti.

La causa non è una scelta impulsiva frutto della disperazione, ma un’aggressione pianificata. La possibilità di un impatto devastante sullo stato sovrano dell’Iran è sempre più concreta.

A causa dell’egoismo e della vanità imperiale dei protagonisti, gli impianti di desalinizzazione, enormi e vulnerabili, rischiano di essere colpiti, portando a un disastro umanitario.

I bombardamenti sistematici dei jet israeliani e americani, supportati da batterie missilistiche, stanno devastando le strutture petrolifere iraniane.

Questo attacco avrà gravi ripercussioni per l’ambiente e l’umanità.

La missione congiunta Israele-USA è iniziata come parte di un’operazione psicologica e militare coordinata.

Dapprima si sono avvalsi delle cellule terroristiche interne all’Iran, afferenti a CIA e MOSSAD, per seminare caos e destabilizzare le strutture di comando iraniane, compromettendo la sovranità della nazione in un atto di guerra palese.

Tutto questo è alimentato dalla megalomania di Israele di dominare la regione, sostenuto da figure come Steve Bannon, ex consigliere di Trump, che ha coniato il neologismo “Israel First”. Invece di spegnere i conflitti, li intensifica.

L’Iran ha un territorio vasto e impervio che rende impraticabile l’opzione di una campagna terrestre di Israele e Stati Uniti. I due paesi aggressori, Stati Uniti-Israele rischiano di impantanarsi come in Vietnam o in Afghanistan.

A differenza dell’Iraq, armato in modo inadeguato, le forze iraniane sono ben addestrate, anche nelle operazioni di “urban warfare – Sniper Operazione e IED”

Preparatosi a tempo debito alle tensioni in corso, nonostante le sanzioni, l’Iran ha sviluppato un arsenale composto da missili e droni avanzati, capaci di superare le difese aeree israeliane e infliggere danni significativi.

Contrariamente alle aspettative dei pianificatori della CIA e del MOSSAD, la risposta dell’Iran è stata decisa e non contenuta. Gli Stati Uniti e Israele pensavano di poter risolvere la questione iraniana rapidamente, ma non avevano previsto la potente controffensiva.

I paesi aggressori, costretti a rivedere le loro strategie, hanno arruolato forze paramilitari della Regione curda iraniana per atti terroristici e sabotaggi all’interno dei confini iraniani.

Quella che doveva essere una guerra rapida sta evolvendo in un’operazione militare terrestre, mirando deliberatamente a zone civili di Teheran e di altre grandi città, intensificando così la brutalità della guerra.

Nel frattempo, l’Iran approfitta della sua posizione strategica, lanciando attacchi contro la flotta navale statunitense, compreso l’USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group nel Mar Arabico, affondando diverse navi e causando perdite considerevoli, mai confermate dagli Stati Uniti. In un’azione che destabilizza i mercati energetici globali, l’Iran ha preso il controllo dello stretto di Hormuz, chiudendolo al traffico navale, tranne per le navi russe e cinesi, immobilizzando di fatto l’offerta di petrolio mondiale.

Con le sue forze convenzionali sotto pressione e le città martoriate dai bombardamenti, l’Iran accelera il suo programma nucleare, cercando di sviluppare un deterrente efficace, possibilmente entro un mese, anche con l’aiuto di esperti nordcoreani.

Questa decisione rompe un tabù decennale e modifica radicalmente il panorama strategico.

La guerra non verte più su dinamiche di influenza regionale, ma è diventata una lotta per la sopravvivenza.

Per gli Stati Uniti, anche accennare alla sola idea di un minimo di potenzialità nucleare nelle mani iraniane è inaccettabile, da cui la violenta reazione, concretizzatasi in una massiccia campagna di bombardamenti con aerei strategici Stealth B52 e B2, che ha trasformato il conflitto in una guerra totale, volta a sovvertire lo stato iraniano.

Questo scambio di attacchi genera un ciclo di vendetta inimmaginabile, con l’Iran che utilizza il suo arsenale di missili e droni contro le ultime installazioni americane presenti nella Regione.

Gli appelli della comunità internazionale (Russia e Cina) alla moderazione, cadono nel vuoto; entrambi i fronti si trovano intrappolati in questo ciclo distruttivo.

Di fronte a un diluvio di missili, che minaccia la sua stessa esistenza, Israele considera l’opzione di utilizzare il proprio arsenale nucleare, (mai dichiarato), contro Teheran.

L’Iran, supportato dai tecnici nordcoreani, ha progettato e prodotto segretamente nuovi missili intercontinentali.

Queste armi non sono più solo deterrenti teorici ma strumenti di conflitto reale. La guerra smette di rimanere confinata al Medio Oriente coinvolgendo potenze globali come Pakistan, India, Cina e Russia, che non possono rimanere passive mentre il conflitto si intensifica.

Il tabù nucleare regionale viene infranto in un lampo di luce e fuoco. L’impensabile diventa realtà. Appena l’Iran avrà la disponibilità del primo ICBM a testata nucleare, attuerà la rappresaglia sperimentandolo contro gli aggressori.

La possibilità di scambi nucleari genera panico su scala globale e attira l’attenzione delle grandi potenze.

La Russia, motivata dalla necessità di stabilizzare la regione e frenare l’aggressione statunitense, inizia a colpire le risorse americane in Medio Oriente utilizzando missili ipersonici, per i quali le difese statunitensi sono in gran parte insufficienti.

Il conflitto muta, coinvolgendo direttamente Stati Uniti e Russia, mettendo il mondo sull’orlo di una catastrofe per un errore di calcolo strategico.

Teheran con il supporto dei tecnici della Corea del Nord, ha progettato, sviluppato e assemblato in gran segreto nuovi tipi di ICBM ancora sconosciuti.

Le armi nucleari non sono solo deterrenti teorici, ma strumenti di guerra utilizzabili.

Un’analisi della geopolitica militare rivela che, in caso di conflitto tra grandi potenze, i meccanismi di limitazione del potere spesso vacillano, con il rischio di esiti catastrofici. Il mondo attende con ansia il primo attacco nucleare, consapevole che la risposta non tarderebbe ad arrivare.

Questo scenario non è mera speculazione, ma il tragico esito di tensioni attuali e di fallimenti diplomatici. Un conflitto regionale, alimentato da interessi particolari, può superare il controllo di qualsiasi nazione. La transizione dall’aggressione a un conflitto globale è lastricata da arroganza, militarismo e corruzione.

Il conflitto non sarà più una guerra trilaterale tra Stati Uniti, Iran e Israele: si estenderà anche alla Russia.

Con la soppressione dei canali diplomatici e i sistemi di comando in massima allerta, il rischio di un errore di calcolo strategico diventa catastrofico. In una analisi di geostrategia militare, il controllo delle armi è più efficace quando le grandi potenze limitano gli stati più deboli, ma una volta che le grandi potenze stesse sono in conflitto diretto, i meccanismi per la riduzione crollano. Il mondo in bilico sul baratro, trattiene il fiato, in attesa del primo che lancerà un attacco nucleare tra Russia e Stati Uniti, con l’altra parte che risponde. L’Armageddon minaccia di accendere il globo.

Questo scenario straziante non è fantanalisi geopolitica, è un’estrapolazione logica delle tensioni attuali, della postura militare e del catastrofico fallimento della diplomazia apicale. Ho voluto illustrare con agghiacciante chiarezza come un conflitto regionale, incendiato dall’aggressione e da una politica estera ostaggio di interessi particolari, possa travalicare il controllo di qualsiasi singola nazione o leader. Il percorso da un incendio circoscritto a un inferno globale è caratterizzato dall’arroganza del potere centralizzato, da una mentalità militarista e da istituzioni corrotte che traggono profitto dalla guerra perpetua.

L’unica vera salvaguardia contro questa tragedia è un autentico recupero dei valori etici della società civile che scongiuri il rischio di derive autoritarie e predatorie.

È necessaria una decentralizzazione del potere e un dialogo onesto, basato sul reciproco riconoscimento della sovranità degli Stati. Questo richiede di impegnarsi per la pace e la salvaguardia della dignità umana piuttosto che per l’imperialismo e il profitto.

Per ciascun individuo, significa cercare l’autosufficienza e fonti di verità non censurate.

Mentre si naviga tra scogli sporgenti, bisogna avvalersi di strumenti essenziali per preservare la conoscenza e la libertà umana di fronte al fallimento istituzionale.

La lotta tra imperialismo e umanità non è mai stata così evidente.

Maurizio Compagnone

Analista Geopolitico