Mendicino, il Sindaco denuncia l’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica a Contrada Rosario

Il Sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli, esprime forte preoccupazione e sconcerto per la situazione igienico-sanitaria e di vita quotidiana dei cittadini di Contrada Rosario, a seguito dell’insufficiente ripristino dell’erogazione idrica dopo la recente riparazione della rottura sulla condotta dell’Acquedotto Abatemarco che serve la contrada mendicinese.

Dopo aver richiesto con urgenza a Sorical, la società incaricata della gestione delle risorse idriche, un aumento immediato dell’erogazione per garantire un servizio stabile e continuo ai residenti di Contrada Rosario, il Comune di Mendicino ha constatato che ad oggi la richiesta rimane inevasa, aggravando le difficoltà di approvvigionamento e compromettendo il benessere della comunità.

«Esprimiamo forte rammarico e insoddisfazione per il mancato intervento da parte di Sorical, nonostante le nostre frequenti richieste e l’urgenza della situazione. La qualità della vita dei nostri cittadini non può essere compromessa a causa di inefficienze o di una gestione inadeguata delle risorse idriche. Continueremo a monitorare la situazione e ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire il diritto fondamentale all’acqua a tutti i nostri cittadini» – ha dichiarato il Sindaco Irma Bucarelli.

Il Comune di Mendicino rinnova pertanto l’appello a Sorical affinché intervenga con la massima urgenza per ripristinare un’erogazione regolare e sufficiente, assicurando il rispetto delle normative e dei diritti dei cittadini.