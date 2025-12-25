Melicucco, nella Notte Santa nasce la “Chiave della Porta di Betlemme”: a Don Pasquale Galatà il primo riconoscimento

Una Notte di Natale intensa, partecipata e carica di significato quella vissuta a Melicucco, dove il Gruppo GEM 1987, organizzatore del tradizionale Presepe Vivente Melicucchese, ha dato vita a un segno nuovo e profondo: la Chiave della Porta di Betlemme.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Nicola, gremita di fedeli accorsi per la Santa Messa di Natale. In questo contesto di raccoglimento e festa, il Gruppo GEM 1987 ha consegnato per la prima volta nella storia di Melicucco la Chiave della Porta di Betlemme, un riconoscimento destinato a essere assegnato ogni anno a una persona che, con il proprio impegno quotidiano, sappia costruire pace, promuovere l’unità e lavorare per il bene della comunità.

Il primo a ricevere questo significativo simbolo è stato Don Pasquale Galatà, scelto unanimemente dal Gruppo GEM 1987. Un riconoscimento che non premia un successo personale, ma una vita spesa al servizio degli altri, capace di unire, ascoltare e camminare insieme alle comunità.

Don Pasquale, visibilmente emozionato, ha accolto la Chiave con grande entusiasmo. Fin da subito ha collaborato con il Gruppo GEM affinché questo progetto prendesse forma, condividendone lo spirito e il valore profondo. Al momento della consegna, un lungo e caloroso applauso dei fedeli ha riempito la chiesa, sottolineando l’importanza di questo gesto.

Non un onore da esibire, ma un mandato: quello di guidare con umiltà, responsabilità e spirito di accoglienza.

Subito dopo la celebrazione, la comunità si è messa in cammino in una suggestiva processione verso il Presepe Vivente, animata dalla presenza della Sacra Famiglia e dell’asinello, che ha fatto strada fino alla capanna del bellissimo Presepe Vivente situato nel Largo 14 luglio 1936. È stato proprio Don Pasquale, portando con sé la Chiave della Porta di Betlemme, ad aprire simbolicamente l’ingresso del Presepe Vivente, dando avvio a uno dei momenti più intensi e partecipati della serata.

Una notte di emozioni, di fede e di comunità, che ha segnato l’inizio di una nuova tradizione per Melicucco. La Chiave della Porta di Betlemme diventa così il segno concreto di una comunità che sceglie di accogliere, di servire e di camminare insieme verso la luce.