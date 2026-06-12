Marcello Romeo, il ritorno dei giovani alla politica. A soli 21anni eletto presidente del Consiglio comunale di Taurianova

In una stagione in cui l’astensionismo continua a rappresentare una delle principali sfide della democrazia locale, il dato politico più interessante emerso dall’ultima tornata amministrativa non è soltanto il risultato elettorale ottenuto da Marcello Romeo, ma il fenomeno che quel risultato sembra rappresentare.

A soli 21 anni, Romeo si ritrova a ricoprire un ruolo istituzionale di rilievo, assumendo la guida del Consiglio comunale. Un incarico che richiede equilibrio, capacità di mediazione e conoscenza delle regole democratiche. Qualità che nessuno può pretendere pienamente da chi si affaccia per la prima volta alla vita amministrativa, ma che possono essere coltivate attraverso l’esperienza e il confronto quotidiano con le istituzioni.

Il consenso ottenuto dal giovane esponente politico non appare riconducibile esclusivamente alla tradizione familiare che porta con sé. Certamente il cognome Romeo conserva un peso significativo nella storia politica locale, ma sarebbe riduttivo spiegare oltre mille preferenze soltanto attraverso l’eredità familiare. C’è un altro elemento che merita attenzione: la capacità di coinvolgere una fascia di giovani che da tempo guardava con distacco, se non con aperta sfiducia, alla politica.

Molti di questi ragazzi, provenienti soprattutto dal mondo dello sport e dell’associazionismo, sono tornati a partecipare al voto. È un segnale che va oltre la vicenda personale del neo presidente del Consiglio comunale. Quando una comunità riesce a riportare i giovani nelle urne, si produce un effetto positivo che riguarda l’intero sistema democratico, indipendentemente dagli schieramenti.

Naturalmente il percorso è appena iniziato. L’entusiasmo e il consenso rappresentano un punto di partenza, non un punto di arrivo. Adesso arriva la fase più complessa: trasformare la fiducia ricevuta in capacità amministrativa, dimostrare imparzialità nella conduzione dell’aula e contribuire al confronto politico con maturità istituzionale.

Le prime uscite pubbliche lasciano intravedere determinazione e una certa autorevolezza, caratteristiche che hanno sorpreso anche gli osservatori più attenti. Tuttavia, come accade per ogni giovane amministratore, il tempo sarà il giudice più severo e al tempo stesso il migliore alleato.

La politica locale ha bisogno di nuove energie, ma ha anche bisogno di formazione, studio e senso delle istituzioni. Se Marcello Romeo saprà coniugare il consenso raccolto tra i giovani con la responsabilità che il ruolo impone, la sua esperienza potrà rappresentare non soltanto una storia personale di successo, ma un esempio di come sia ancora possibile riavvicinare le nuove generazioni alla partecipazione democratica.

In fondo, il vero risultato da misurare non sarà il numero delle preferenze ottenute, ma la capacità di trasformare quell’entusiasmo in una presenza stabile e consapevole dei giovani nella vita pubblica della città. Questo sarebbe il successo più importante, per lui e per l’intera comunità.

MARCELLO CARLO E’ NIPOTE DI MARCELLO ROMEO SINDACO DI TAURIANOVA A FINE ANNI 80 INSIEME AL PARTITO COMUNISTA E PARTITO SOCIALISTA

Una svolta politica che fece storia

Alla fine degli anni Ottanta, in una delle stagioni più delicate della vita politica cittadina, emerse una novità destinata a lasciare il segno. Romeo, protagonista di quella fase e alla guida di una lista civica, riuscì a costruire un’alleanza con il Partito Comunista e il Partito Socialista, mettendo in discussione un equilibrio che fino ad allora sembrava consolidato.

Per la prima volta dopo anni di predominio della Democrazia Cristiana, guidata da Francesco “Ciccio” Macrì, una coalizione alternativa riuscì infatti a conquistare la maggioranza. Fu un passaggio politico di grande rilievo, non tanto per la durata dell’esperienza amministrativa, quanto per il suo valore simbolico. Quella giunta ebbe vita breve, ma rappresentò una frattura netta con il passato e aprì una stagione nuova nel confronto politico locale.

L’evento segnò anche una profonda divisione tra due famiglie che avevano esercitato un ruolo centrale nella storia cittadina: i Romeo e i Macrì. Una contrapposizione che andava oltre la semplice competizione elettorale e che rifletteva differenti visioni del futuro della comunità.

A distanza di anni, quell’alleanza tra comunisti, socialisti e forze civiche continua a essere ricordata come uno dei momenti più significativi della storia politica locale. Un’esperienza breve ma intensa, capace di dimostrare come, anche nei contesti più consolidati, gli equilibri possano cambiare quando emergono nuove idee, nuove leadership e una diversa domanda di rappresentanza da parte dei cittadini.

