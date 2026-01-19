Maltrattamenti agli animali in Calabria, sanzioni per cani tenute alle catene in uno stato di incuria

Carabinieri Catanzaro. Contrasto ai maltrattamenti sugli animali. Sanzioni a Chiaravalle Centrale per cani tenuti alle catene in uno stato di incuria.

Prosegue con determinazione l’impegno del Comando Provinciale di Catanzaro nella tutela del benessere animale e nel contrasto a ogni forma di maltrattamento.

A Chiaravalle Centrale l’alba era appena sorta quando la pattuglia del Nucleo Forestale di San Vito sullo Ionio durante uno dei numerosi servizi di perlustrazione, ha imboccato una strada sterrata che conduceva a un piccolo casolare di campagna. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato alcuni cani, legati a catene troppo corte per permettere loro un movimento dignitoso, privi di qualsiasi forma di identificazione e in condizioni di evidente incuria. Gli animali, pur provati, sono apparsi in discrete condizioni e sono stati rifocillati dai militari.

Dopo gli accertamenti, un 49enne del luogo è stato sanzionato per 1.650 euro, poiché responsabile delle irregolarità riscontrate. Non è escluso che la situazione di degrado si trascinava da giorni.

L’operazione non è stata soltanto un atto dovuto, ma un gesto che ribadisce un principio chiaro: la tutela degli animali è parte integrante della tutela della comunità. Ogni intervento, ogni controllo, ogni segnalazione accolta rappresenta un tassello di un impegno quotidiano che i Carabinieri Forestali portano avanti con dedizione.