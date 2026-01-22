Maltempo Reggio Calabria, CLAAI Città Metropolitana: «Disastro senza precedenti. Stato di calamità subito per salvare imprese e turismo»

REGGIO CALABRIA – Lungomare distrutti dalle mareggiate, comuni isolati, strade cancellate e lidi rasi al suolo. Il maltempo che ha colpito la provincia di Reggio Calabria ha messo in ginocchio l’economia locale. La CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria chiede un intervento immediato e straordinario alle istituzioni regionali e nazionali per fronteggiare l’emergenza.

«Siamo di fronte a una catastrofe — si legge nella nota della CLAAI Città Metropolitana — che ha travolto artigianato, commercio e turismo. Chiediamo alla Regione Calabria e al Governo lo Stato di Calamità. Senza il ripristino urgente della viabilità e l’erogazione di contributi a fondo perduto per la ricostruzione delle attività danneggiate, la stagione estiva sarà irrimediabilmente persa e molte attività rischiano di non riaprire mai più.»

Le priorità indicate dall’Associazione:

Ripristino Viabilità: Interventi d’urgenza per sbloccare i comuni isolati e le arterie principali.

Ristori Immediati: Contributi diretti per il riacquisto di macchinari, scorte e per il ripristino delle strutture artigianali e commerciali distrutte.

Difesa della Costa: Cantieri immediati sui lungomare per mettere in sicurezza il territorio e salvare l’economia balneare.

Stop ai Tributi: Moratoria fiscale e contributiva per tutte le imprese colpite dal disastro.

«Non c’è più tempo per la burocrazia», conclude la nota della CLAAI. «Servono risposte concrete ora per evitare la desertificazione economica della nostra provincia e garantire un futuro alle imprese del territorio.»

Ufficio Stampa CLAAI Città Metropolitana di Reggio Calabria.