Maltempo in Calabria, arriva il ciclone “Pedro”, allerta arancione nel Tirreno Cosentino e gialla nel resto della Regione. I Comuni chiudono nuovamente le scuole
Feb 19, 2026 - redazione
Dalla serata di oggi le precipitazioni coinvolgeranno la Calabria, specie settori tirrenici. Previsti rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e attività elettrica. Per la Calabria tirrenica valutata allerta arancione.
Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile che prevede anche dalle prime ore di domani venti da forti a burrasca sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali, e sulla Calabria, specie settori montuosi. Forti mareggiate lungo le coste esposte.
La Calabria si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo causata dal sopraggiungere del ciclone Pedro.
In considerazione delle condizioni meteorologiche avverse e della fragilità del territorio, già messo alla prova dalle precipitazioni delle scorse settimane, diversi amministratori locali hanno deciso di intervenire con ordinanze specifiche.
A partire dal fine settimana è infatti atteso il ritorno dell’alta pressione, con condizioni più stabili e soleggiate destinate a proseguire almeno per buona parte della prossima settimana.
ELENCO:
Aiello Calabro
Amantea
Belsito
Belvedere Marittimo
Bisignao
Cerisano
Figline Vegliaturo
Fuscaldo
Grimaldi
Longobardi
Luzzi
Malito
Mangone
Marano Principato
Marzi
Montalto Uffugo
Parenti
Piane Crati
Rende (festa patronale)
Rogliano
Sant’Agata di Esaro
Santo Stefano di Rogliano
Scigliano
Zumpano