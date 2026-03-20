Maiolo (FdI), nascita dei Municipi, “contributo anche di Fratelli d’Italia”

“Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha approvato ieri la nascita dei Municipi, segnando un passaggio significativo nel percorso di decentramento amministrativo. Un esito costruito attraverso una convergenza politica ampia, che ha visto il sostegno del centrodestra e il contributo anche del capogruppo di Fratelli d’Italia, Demetrio Marino.

La riforma punta a rafforzare la dimensione territoriale dell’azione amministrativa, avvicinando i processi decisionali ai cittadini e ridefinendo gli equilibri interni alla governance cittadina. Un passaggio che, inevitabilmente, apre anche a nuove dinamiche politiche.

Nelle ore successive al voto, infatti, negli ambienti vicini al coordinamento regionale dello stesso partito, si registrano movimenti e attenzioni particolari attorno alla futura configurazione dei cinque municipi. Nulla di esplicito o formalizzato, ma segnali che non sono sfuggiti agli osservatori più attenti, soprattutto considerando il peso che alcune figure tecniche e organizzative hanno maturato negli ultimi anni all’interno del partito sul territorio calabrese.

Indiscrezioni, per ora, che restano tali. Ma in una fase in cui la geografia amministrativa della città viene riscritta, anche gli equilibri politici sembrano destinati a ridefinirsi, tra ambizioni, strategie e nuovi spazi di rappresentanza ancora tutti da ottenere.

Ing. Giuseppe Andrea Maiolo

Responsabile Infrastrutture e Trasporti

Fratelli d’Italia Calabria”