Luisa Cimino – Lista Civica Era Ora, Lamezia Terme: gli esercenti hanno bisogno di un’amministrazione attiva

<<Nella mia carriera, in qualità di legale, da anni mi occupo delle diverse problematiche che affliggono molti esercenti del territorio lametino; le difficoltà sono molteplici e solo una buona amministrazione, in sinergia con il privato, può iniziare a risolverli>> dichiara Luisa Cimino, candidata al consiglio comunale nelle elezioni amministrative del 25-26 maggio 2025, nella lista Era Ora con Doris Lo Moro Sindaca.

I problemi che ogni attività commerciale deve affrontare sono diversi: dalla scarsa quantità di parcheggi alla presenza di topi e blatte che rimandano ad una serie emergenza sanitaria, oltre che ad uno scarso decoro urbano e alla gestione degli spazi pubblici.

È indispensabile risolvere tali difficoltà, per poi organizzare eventi in collaborazione anche con le numerose associazioni, per riportare i flussi in termini di economia e presenze all’interno del territorio.

<<La vitalità della città è data dalla presenza di negozi e locali, dall’attrazione che essi generano tra la popolazione del territorio lametino e dell’hinterland, non possiamo mettere gli esercenti in ginocchio per una responsabilità esclusivamente comunale>> aggiunge la candidata.

L’avvocato spiega infatti che, per quanto possa essere una tematica a sé ma estremamente importante per molti locali ed attività commerciali, è il Regolamento per la gestione e l’occupazione degli spazi pubblici. Tale Regolamento non è aggiornato da ben 13 anni e per questo va adeguato alle nuove necessità economiche e sociali; il rapporto tra il pubblico ed il privato è cambiato e la gestione di tali spazi devi burocraticamente ed economicamente muoversi in maniera sinergica.

Il programma di Doris Lo Moro va in questa direzione proponendo “la creazione di servizi di prossimità, utilizzando innovative formule procedurali di agevolazione e favorendo l’accessibilità, la sosta e la cura da parte pubblica dei contesti urbani”.