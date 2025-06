LUIGI SBARRA SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER IL SUD. LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO PIETRO FALBO: NUOVO SLANCIO ALLO SVILUPPO E ALLA COESIONE SOCIALE

Il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo, esprime le più vive congratulazioni a Luigi Sbarra, figura di spicco del mondo sindacale calabrese e già Segretario Generale Nazionale della CISL, per la prestigiosa nomina a Sottosegretario per il Sud da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Apprendiamo la notizia con soddisfazione ed entusiasmo -dice il Presidente Falbo- conoscendo la lunga e apprezzata esperienza di Luigi Sbarra nel mondo sindacale, la sua competenza, passione, concretezza, qualità quanto mai preziose in questo delicato ruolo di responsabilità a servizio del Paese. A lui va riconosciuto l’instancabile e convinto impegno nella difesa della dignità del lavoro, nella promozione del dialogo sociale e nella valorizzazione delle competenze come motore di sviluppo, specialmente per le aree del Mezzogiorno. La sua voce è sempre stata punto di riferimento per i lavoratori e per le realtà produttive del nostro territorio, che ha autorevolmente ed efficacemente rappresentato nei confronti istituzionali, con la massima evidenza, tanto da meritare oggi la fiducia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’affidargli un incarico prestigioso, ma al contempo impegnativo e complesso. Siamo certi che saprà affrontare questa nuovo impegno con lo stesso equilibrio, passione e spirito costruttivo che lo hanno sempre contraddistinto per tutta la sua carriera. Il Mezzogiorno ha bisogno di visione -afferma il Presidente Falbo– e, per questo, Luigi Sbarra è l’uomo giusto al posto giusto! Pertanto, al Sottosegretario Sbarra rinnoviamo le nostre più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro, assicurando la piena disponibilità della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia a collaborare come alleato affidabile, come interlocutore attento e presente con l’obiettivo condiviso di valorizzare il potenziale economico, produttivo e sociale del nostro territorio, nella prospettiva di quel cambiamento che non sarà solo a beneficio del Sud ma dell’intero Paese”.