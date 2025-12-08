L’O.P. Pianagri tra le 100 eccellenze italiane: un riconoscimento che celebra la forza del lavoro, l’amore per la terra e la visione cooperativa della Calabria

Roma, 5 dicembre 2025 – In una cornice di grande prestigio, presso Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, l’Organizzazione di Produttori Pianagri è stata premiata come una delle “100 Eccellenze Italiane”, riconoscimento conferito ogni anno alle realtà che rappresentano il meglio dell’Italia per innovazione, qualità, sostenibilità e impegno verso il territorio.

Per Pianagri, nata e cresciuta nel cuore della Calabria, questo premio segna un momento di orgoglio e di profonda emozione. È il coronamento di un percorso fatto di dedizione, di lavoro quotidiano nei campi, di sfide affrontate collettivamente e di una visione cooperativa diventata motore di progresso per l’intero comparto agroalimentare calabrese.

Il presidente Leandro Caccamo, nel ricevere il riconoscimento a Roma, ha dichiarato:

«Ritrovarsi a Palazzo Montecitorio come una delle 100 eccellenze italiane è un’emozione immensa. Questo premio è la testimonianza concreta di quanto il nostro lavoro, la nostra terra e la nostra gente abbiano da offrire al Paese. E’ un premio che va ai nostri soci, ai lavoratori, alle loro famiglie: a chi ogni giorno coltiva, trasforma e costruisce il futuro della Calabria con le proprie mani. La nostra forza è la cooperazione, l’unione di persone che condividono sogni, sacrifici e valori».

Fondata con l’obiettivo di valorizzare la produzione ortofrutticola calabrese, Pianagri ha saputo crescerepuntando su innovazione e sostenibilità. Lo sviluppo delle filiere, l’adozione di tecniche agronomiche moderne, la tutela della biodiversità e l’attenzione al benessere ambientale sono divenuti pilastri di un modello produttivo aperto al futuro ma radicato nella tradizione. Il percorso di Pianagri si è intrecciato, negli ultimi anni, con iniziative che raccontano l’identità e la vitalità di un territorio in movimento. Tra queste, il Villaggio Sud Agrifest, progetto simbolico che ha posto al centro l’agricoltura cooperativa, le eccellenze del Sud e l’incontro tra produttori, istituzioni e cittadini. Un’esperienza che ha messo in luce la capacità di Pianagri di essere non solo impresa agricola, ma anche luogo di cultura, innovazione e partecipazione.

«Abbiamo creduto fin dall’inizio – continua Leandro Caccamo – che la Calabria potesse essere un laboratorio di eccellenza e non solo una terra di produzione. Oggi ci viene riconosciuto di rappresentare un modello di cooperazione efficiente e virtuoso, capace di far crescere il valore dei

nostri prodotti e di raccontare al mondo una Calabria nuova, che guarda avanti con fiducia».

Nel suo percorso di crescita, l’O.P. Pianagri ha potuto contare sul sostegno e sulla collaborazione di Legacoop, partner fondamentale nella costruzione di reti solide e progetti condivisi, e sulla costante attenzione dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo, che rappresenta un autentico volano di sviluppo per l’intero sistema agricolo calabrese.Attraverso sinergie istituzionali e cooperative, Pianagri punta oggi a rafforzare l’internazionalizzazione delle eccellenze calabresi, promuovendo la qualità all’interno di una filiera trasparente, etica e rispettosa del territorio. Un impegno che guarda alla creazione di nuove opportunità per i giovani, alla tutela del paesaggio rurale e alla valorizzazione del lavoro agricolo come strumento di dignità e progresso sociale.

«Questo premio – conclude Caccamo – non è un traguardo, ma un punto di partenza verso nuove sfide. Continueremo a lavorare per una Calabria che cresce insieme, che innova senza perdere il contatto con le proprie radici e che fa della cooperazione il suo principale motore di sviluppo. Perché credere nella nostra terra significa investire nel futuro di tutti».