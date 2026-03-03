L’Italia delle Donne: Trionfa la preside Mariarosaria Russo con il suo Istituto

Si è svolta a Roma la seconda edizione del Premio “Italia delle Donne”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità, iniziativa che valorizza il talento e l’impegno femminile nei settori dello sport, dell’imprenditoria e delle arti figurative, premiando una protagonista per ciascuna Regione italiana.

Nella cornice istituzionale della Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza della Ministra Eugenia Roccella e di innumerevoli Autorità, è emersa con forza l’esperienza della Calabria, rappresentata dalla preside Mariarosaria Russo, dirigente storica dall’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Piria” di Rosarno e Laureana di Borrello nonché reggente dell’istituto ‘Einaudi-Alvaro”di Palmi.

Un riconoscimento che ha messo in luce non solo il valore della ricerca,finemente coordinata dalla preside Russo, dedicata alla figura dell’imprenditrice Anna Rita Silipigni(1956–2018), ma soprattutto la capacità progettuale e culturale di una scuola che, sotto la guida della Russo, ha saputo distinguersi per visione, coerenza e radicamento nel territorio.

Il lavoro di ricerca si è concentrato su questa figura,individuata dalla Russo,dopo aver passato in rassegna centinaia di storie di donne manager calabresi,che ha promosso innovazione ed ha contribuito a trasformare l’impresa familiare in una realtà moderna e riconosciuta, diventando un esempio di imprenditoria femminile capace di unire creatività, responsabilità sociale e valorizzazione del Made in Italy. Alla preside che si è definita’donna invisibile” va riconosciuto il merito di avere fatto emergere,attraverso una raffinata ricostruzione biografica,umana e professionale,la figura di una donna incredibile imprenditrice,fulgido esempio da emulare la cui storia non è rimasta.circoscritta alla sfera familiare ma è divenuta patrimonio della Nazione intera.

Il “Piria” è stato infatti il primo istituto scolastico calabrese ad aderire al progetto “Italia delle Donne” ed è già stato sede di un significativo percorso di formazione legato a “La Calabria e la Sicilia delle Donne”, esperienza che ha contribuito alla nascita del progetto nazionale. Un cammino che porta la firma di una dirigenza attenta, determinata e profondamente impegnata nella valorizzazione del protagonismo femminile.

La preside Mariarosaria Russo ha magistralmente coordinato il lavoro di ricerca, trasformando un progetto culturale in un esempio concreto di formazione civica, identitaria e sociale. Il premio conferito a Roma dalla Ministra per le Pari Opportunità, Eugenia Roccella,suggella un percorso che negli anni ha visto l’Istituto distinguersi per l’attenzione costante alle donne che hanno contribuito allo sviluppo economico, culturale e civile del territorio.

Nel pomeriggio, presso il Foro Italico ,Accademia Nazionale di Scherma, nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dal voto alle donne (1946–2026), alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di numerosi Ministri, il riconoscimento assumerà un valore ancora più simbolico: quello di una scuola che, attraverso la propria dirigente, riesce a farsi interprete di una narrazione nazionale.

L’Italia delle Donne, dunque, eccelle anche attraverso la leadership educativa di Mariarosaria Russo e del suo Istituto: un modello in cui formazione, territorio e valorizzazione del talento femminile diventano parte di una stessa visione culturale.