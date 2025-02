‘Libriamoci”, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, sbarca a Rizziconi

Una grande festa diffusa e collettiva per celebrare la lettura ad alta voce, si è svolta presso l’aula consiliare del comune di Rizziconi ,nell’ambito di ‘Libriamoci”, la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, dai nidi alle superiori, in Italia e all’estero, che invita a ideare e organizzare iniziative di lettura a voce alta, sia in presenza che online, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere. I piccoli protagonisti, sono stati accolti con entusiasmo dal Sindaco Alessandro Giovinazzo con la sua amministrazione e dalla Preside Mariarosaria Russo, che ha sottolineato come

l’obiettivo del progetto, promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, sia da sempre quello di diffondere e accrescere l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura, attraverso momenti di ascolto e partecipazione attiva come sfide e maratone letterarie tra le classi, realizzazione di audiolibri, performance di libri viventi, gare di lettura espressiva, incontri con lettori volontari esterni, gare di dibattito a partire da singoli romanzi.

Per il 2025, Libriamoci ha scelto come tema istituzionale “Intelleg(g)o”, valorizzando così il valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze e ispira ideali. Al tema si affiancano inoltre i tre filoni tematici collegati, ciascuno pensato per ospitare diversi generi, stili e tipi di libri e lettura: Intelleg(g)o… dunque sono, dedicato alla scoperta di sé e al rapporto con il prossimo, alla riflessione e alla condivisione; Intelleg(g)o… dunque sento, in cui la lettura diventa momento di creazione, arte e sperimentazione e Intelleg(g)o… dunque faccio, privilegiato dall’Istituto comprensivo di Rizziconi, che guarda alla cittadinanza attiva e cooperativa, alla conoscenza e tutela dell’ambiente e all’attivismo, digitale e reale. I discenti delle classi terze, magistralmente coordinati dalle docenti Ilaria Pappatico, referente del progetto, Pasqualina Albanese, Sonia Arlacchi, Giuseppina Barresi, Teresa Greco e

dall ‘Assessore all’istruzione, Prof.ssa Giulia Cimato hanno letto ad alta voce due libri: “I pescatori di parole” di Raquel Diaz Reguera e “Libere di volare” di Chiara Sorrentino.

Nel primo oltre le nuvole dove solo chi ha le ali può arrivare, i pescatori di parole con le reti intessute di stelle raccolgono parole di ogni dimensione, tentando di afferrare la felicità, quella più luminosa; nel secondo viene esaltato il coraggio delle donne libere e determinate che riescono a raggiungere i loro obiettivi.

La preside Russo, nel ringraziare tutti presenti e le sue collaboratrici Sina Collufio ed Emanuela Caruso, ha voluto rimarcare che leggere consente di aprire una finestra sul mondo ispirandoci a renderlo migliore.