Lettera aperta ai Sindaci della Locride del movimento civico “Il Faro”

Egregi Sindaci della Locride,

il movimento civico “Il Faro”, nato recentemente a Siderno e formato da cittadini provenienti da diverse esperienze politiche, sociali e associative, sente il dovere di richiamare con forza l’attenzione delle amministrazioni comunali affinché non venga parcheggiata nel dimenticatoio un’emergenza che ha ormai raggiunto un punto di non ritorno e che minaccia la nostra Locride: l’erosione costiera.

Il rischio concreto è che, se non si interviene con decisione e tempestività, una parte significativa della nostra costa possa essere compromessa in modo irreversibile, e con essa il futuro di un comprensorio già segnato da un forte ritardo nello sviluppo socioeconomico.

Dopo il peso del crimine organizzato, una sanità che nella Locride è diventata un’apocalisse per i malati, la fuga dei giovani e la forte disoccupazione che da anni stremano il nostro territorio, l’erosione costiera rappresenta l’ennesima piaga che riguarda il nostro futuro nel breve e nel medio termine.

Proprio per discutere di questo, lo scorso 21 febbraio a Siderno il movimento “Il Faro” ha promosso un forum pubblico, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e di studiosi del settore, tra cui il geologo Carlo Tansi, la professoressa Piro e il professor Giurleo.

Dalle relazioni e dal dibattito è emersa con chiarezza la gravità della situazione e, allo stesso tempo, la necessità di interventi urgenti e coordinati per la difesa della nostra costa, a partire dalla realizzazione di sistemi di protezione come i frangiflutti e dall’aggiornamento del master plan già esistente.

Gli stessi esperti intervenuti hanno manifestato la disponibilità a contribuire alla costituzione di un tavolo tecnico che possa supportare le istituzioni nella definizione delle soluzioni più efficaci.

Per questo motivo rivolgiamo a tutti voi un appello: convocare con urgenza una riunione dei Sindaci della Locride, affinché si possa affrontare insieme il problema dell’erosione costiera e definire una strategia comune per la difesa dei nostri lungomari e del nostro territorio.

Difendere il mare della Locride significa difendere il futuro della Locride.

Con spirito di collaborazione.

Il Faro