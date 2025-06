L’epilogo del G7… Trump snobba Zelensky e lascia la matassa da sbrogliare all’UE

L’epilogo del G7… Trump snobba Zelensky di cui gliene importa poco lasciando alla UE, o a ciò che sul piano pratico ne resta, di sbrogliare una matassa dalla quale Washington vuol stare lontano. Poi prende in giro Macron dicendo che non perde occasione per farsi pubblicità. Ora che Trump sia istrionico e impertinente è evidente… Ma trovandosi tra altre personalità che fanno della vanità una virtù e della presunzione, o dall'”essere pretestuosi, un modo di essere beh, che dire? Gioca a chi può permettersi al meglio di fare il bullo di turno. II misero fallimento di una leadership e di una comunità politica europea popolata da improponibili personaggi, nominati, non eletti voto x voto, espressione delle migliori servitù alla corte delle grandi società finanziarie. Una congiuntura astrale alla quale non sfugge il delirio messianico di Netanyahu nella lotta del Bene, secondo lui, contro il Male. Tutto questo, mentre l’anglosfera espressione della finanza ebraica, non poteva sperare di meglio per avere nuovi sudditi in continente e chiudere partite storiche, a qualunque prezzo per l’umanità non eletta, sia in Medio Oriente che in Europa cercando di far uscire dalla storia la Russia.

Giuseppe Romeo