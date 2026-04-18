Le prefetture sono davvero necessarie? Un livello dello Stato da ripensare

Di Luigi Longo

Nel dibattito sulla riforma dello Stato italiano, uno dei temi più controversi riguarda il ruolo delle prefetture. Da anni, una parte della politica e dell’opinione pubblica le considera un residuo amministrativo del passato: strutture costose, ridondanti e sempre meno giustificabili in un sistema che dovrebbe puntare su efficienza e semplificazione.

Un’eredità storica poco aggiornata

Le prefetture nascono in un contesto storico in cui lo Stato centrale aveva bisogno di esercitare un controllo capillare sul territorio. In un’Italia appena unificata, questo modello aveva una logica: garantire uniformità e ordine. Tuttavia, nel contesto attuale — caratterizzato da autonomie regionali forti e amministrazioni locali strutturate — quel modello appare sempre più anacronistico.

Duplicazioni e sovrapposizioni

Uno dei principali problemi riguarda la sovrapposizione di competenze. Le prefetture condividono funzioni con:

enti locali,

forze di polizia,

amministrazioni regionali.

Questo genera spesso rallentamenti decisionali e confusione nelle responsabilità. Invece di semplificare, il sistema rischia di moltiplicare i passaggi burocratici.

Costi e benefici:

un equilibrio discutibile

Mantenere una rete capillare di prefetture comporta costi significativi: personale, sedi, strutture organizzative. Il punto critico è se questi costi siano giustificati dai benefici. In molti casi, le funzioni svolte potrebbero essere:

redistribuite ad altri enti,

centralizzate in modo più efficiente,

oppure digitalizzate.

Il nodo della sicurezza

I difensori delle prefetture sottolineano il loro ruolo nel coordinamento della sicurezza pubblica e nella gestione delle emergenze. È un argomento forte, ma non definitivo. In molti altri Paesi europei, queste funzioni sono svolte senza un’istituzione equivalente, attraverso modelli più snelli o integrati.

Verso una riforma possibile

Una riforma potrebbe prevedere:

una drastica riduzione delle competenze,

l’integrazione con altre strutture territoriali,

oppure una loro progressiva eliminazione.

Conclusione

Più che un simbolo da difendere, le prefetture dovrebbero essere valutate per la loro utilità concreta. In un’epoca che richiede rapidità, trasparenza ed efficienza, ogni livello amministrativo deve dimostrare il proprio valore. Se non è in grado di farlo, metterlo in discussione non è solo legittimo: è necessario.