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Giornata Nazionale Salute Donna: AMMI Catanzaro presenta le iniziative per la prevenzione e il benessere femminile

Apr 18, 2026 - redazione

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In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) – Sezione di Catanzaro, invita gli organi di informazione alla presentazione delle attività dedicate alla prevenzione e al benessere femminile.

​L’incontro si terrà martedì 21 aprile 2026, alle ore 11:30, presso la Sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici di Catanzaro.

​L’evento vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e sanitarie, a testimonianza della sinergia istituzionale necessaria per promuovere la cultura della prevenzione sul territorio.

​L’apertura dei lavori sarà affidata all’Avv. Carmen Audino – Presidente AMMI Sezione di Catanzaro; ​Dott.ssa Tiziana Bianchini Baldoncini – Presidente Nazionale AMMI

​Seguiranno i Saluti Istituzionali: ​Dott. Enzo Ciconte – Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catanzaro; ​Dott. Castrese De Rosa – Prefetto di Catanzaro; ​Prof. Nicola Fiorita – Sindaco di Catanzaro; ​Dott. Amedeo Mormile – Presidente della Provincia di Catanzaro; ​On. Wanda Ferro – Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno.

​Il Dibattito tecnico e di approfondimento vedrà gli interventi del ​Gen. Dott. Antonio Battistini – Direttore Generale ASP Catanzaro; della ​Dott.ssa Simona Carbone – Direttore Generale AOU Dulbecco; ​del Prof. Giovanni Cuda – Magnifico Rettore dell’Università di Catanzaro; ​del Dott. Enzo Defilippo – Presidente Federfarma Catanzaro.

​Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Carmen Audino. ​

​L’evento, “Prevenzione e benessere femminile al centro”, gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro.


AMMI Catanzaro – Sezione “Donne per la Salute”

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