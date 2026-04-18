Giornata Nazionale Salute Donna: AMMI Catanzaro presenta le iniziative per la prevenzione e il benessere femminile
Apr 18, 2026 - redazione
In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, l’AMMI (Associazione Mogli Medici Italiani) – Sezione di Catanzaro, invita gli organi di informazione alla presentazione delle attività dedicate alla prevenzione e al benessere femminile.
L’incontro si terrà martedì 21 aprile 2026, alle ore 11:30, presso la Sala “C. Catuogno” dell’Ordine dei Medici di Catanzaro.
L’evento vedrà la partecipazione delle massime autorità cittadine e sanitarie, a testimonianza della sinergia istituzionale necessaria per promuovere la cultura della prevenzione sul territorio.
L’apertura dei lavori sarà affidata all’Avv. Carmen Audino – Presidente AMMI Sezione di Catanzaro; Dott.ssa Tiziana Bianchini Baldoncini – Presidente Nazionale AMMI
Seguiranno i Saluti Istituzionali: Dott. Enzo Ciconte – Presidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Catanzaro; Dott. Castrese De Rosa – Prefetto di Catanzaro; Prof. Nicola Fiorita – Sindaco di Catanzaro; Dott. Amedeo Mormile – Presidente della Provincia di Catanzaro; On. Wanda Ferro – Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno.
Il Dibattito tecnico e di approfondimento vedrà gli interventi del Gen. Dott. Antonio Battistini – Direttore Generale ASP Catanzaro; della Dott.ssa Simona Carbone – Direttore Generale AOU Dulbecco; del Prof. Giovanni Cuda – Magnifico Rettore dell’Università di Catanzaro; del Dott. Enzo Defilippo – Presidente Federfarma Catanzaro.
Le conclusioni saranno affidate all’Avv. Carmen Audino.
L’evento, “Prevenzione e benessere femminile al centro”, gode del patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro.
AMMI Catanzaro – Sezione “Donne per la Salute”