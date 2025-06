Lamezia Terme, Mario Murone del centrodestra è il nuovo sindaco

Lo scarto è di 2000 voti difficilmente recuperabili sui circa 6.000 schede ancora da scrutinare. Sono 64 sezioni scrutinate su 78. Dunque si può tranquillamente affermare che

Mario Murone è il nuovo sindaco di Lamezia. A scrutinio quasi completo l’avvocato, candidato del centrodestra, è al 52,27% (11.854) e Doris Lo Moro al 47,73%. Le operazioni di scrutinio a rilento e un primo lungo testa a testa tra Mario Murone e Doris Lo Moro hanno tenuto ieri col fiato sospeso i lametini. Poi, a tarda sera il vantaggio di Murone è iniziato ad aumentare, traducendosi in dato definitivo consolidato.

Dunque, Doris Lo Moro, che nel primo turno era stata staccata di 14 punti dal candidato del centrodestra, pur recuperando molto, non riesce ad eliminare il gap dal suo competitor e Mario Murone diventa il nuovo sindaco di Lamezia. In netto calo l’affluenza alle urne rispetto al primo turno. Hanno votato in 27637 su 61256, pari al 45, 26%, il 14% in meno rispetto al primo turno, quando la percentuale si era attestata al 59,39. Ben novemila in meno. L’affluenza al voto referendario è stata invece del 41,61