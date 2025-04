Lamezia Terme, Bevilacqua candidato a sindaco della città entra nel vivo della campagna elettorale

Il Laboratorio di idee inaugurato solo pochi giorni fa entra subito nel vivo con un calendario già fitto di incontri.

«Abbiamo avviato questo spazio di arte e cultura aperto a tutti per incontrare tutti i cittadini di Lamezia Terme, per ascoltare le loro idee, le istanze, le gioie e le preoccupazioni, per ascoltare i problemi e individuare le soluzioni con la concretezza che ha sempre caratterizzato il mio operato politico e umano.

In questo spazio analizzeremo tutti gli aspetti che riguardano la vita sociale dei lametini; accanto ad esperti con solide basi teoriche offriamo soluzioni pratiche, soltanto nella prima settimana interverranno associazioni, esercenti, uomini di sport, esperti di economia, ecologismo, urbanistica e cultura, rappresentanti del terzo settore.

Tratteremo di sostenibilità legata al mondo dello sport, di decoro urbano e di movida, attiveremo un dipartimento che si occupa di co-progettazione affiancata alle politiche europee, parleremo di impianti sportivi e molto altro ancora.

Tutti questi argomenti li tratteremo nella sola prima settimana di attività del Laboratorio di idee, dal 7 al 13 aprile, e ho deciso di affidare il progetto a Francesco (Checco) Cristiano; le idee che reputeremo più valide, gli spunti più opportuni, confluiranno nel nostro programma elettorale, in uno scambio costante e reciproco per una reale partecipazione dal basso.

Vi aspettiamo per ascoltare i vostri progetti, per esporre la vostra idea di città e per farvi conoscere la nostra, per sentire istanze e idee, le vostre speranze, i vostri sogni.

Siamo già al lavoro, una realtà di crescita personale e collettiva é nata, giudicateci già da adesso».