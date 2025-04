Lamezia Terme, al supermercato conad due ore di sciopero per il mancato pagamento dello stipendio e le peggiorate condizioni di lavoro

19 Aprile 2025

Lamezia Terme, due ore di sciopero dalle 10 alle 12 indetto dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Uiltucs Uil a cui hanno aderito alcuni lavoratori in servizio all’interno del supermercato Conad della società “ Sorinat” – che “è soggetto consorziato del Centro commerciale Due Mari, alla pari di tutti gli altri punti vendita, la cui sede sociale è da rinvenire, tuttavia, in Via del Progresso Lamezia Terme” – “per protestare contro il ritardato pagamento degli stipendi e le peggiorate condizioni di lavoro”.

Presenti dirigenti e segretari sindacali che insieme ai lavoratori hanno presidiato l’ingresso della struttura: “Siamo qui per rivendicare dignità per le lavoratrici e i lavoratori – ha spiegato Giuseppe Valentino, segretario Filcams Cgil, durante il presidio – che oggi hanno incrociato le braccia nel periodo di Pasqua per richiedere migliori condizioni di lavoro. Chiediamo ai grandi marchi responsabilità e rispetto per i lavoratori e oggi siamo qui per tutti coloro che si sacrificano ogni giorno sul posto di lavoro”.