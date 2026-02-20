La UIL Scuola si riorganizza a Reggio Calabria: nasce la struttura territoriale della Locride

Dopo il Congresso regionale svoltosi presso il T-Hotel di Lamezia Terme giovedì 19 febbraio ‘26, che ha sancito l’elezione del Prof. Luca Scrivano quale Segretario Generale UIL Scuola regione Calabria, affiancato dal Tesoriere regionale Prof. Tripodo Paolo, la Federazione provinciale UIL Scuola Rua di Reggio Calabria avvia un significativo processo di riorganizzazione interna sotto la guida del nuovo Segretario provinciale, il reggino prof. Lucio Ficara, affiancato dal Tesoriere provinciale, il roccellese prof. Gianluca Vigliarolo.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza capillare sul territorio e garantire un supporto sempre più tempestivo ed efficace a iscritti, lavoratrici e lavoratori del comparto scuola.

La principale novità riguarda la divisione della provincia in due strutture territoriali: la fascia tirrenica, con centro su Gioia Tauro e la Locride, con competenza sulla fascia costiera da Monasterace a Melito di Porto Salvo, estesa fino a Mammola. La sede principale è stata individuata a Siderno, punto strategico per assicurare prossimità e continuità nell’azione sindacale delle comunità scolastiche dislocate sull’area.

A guidare la struttura sarà il prof. Rocco Zappia, Segretario Territoriale della Locride. Completa l’organigramma il dott. Pasquale Lombardo, Tesoriere Territoriale della Locride.

La riorganizzazione si inserisce nel solco dei valori storici della UIL, con una rinnovata attenzione alla tutela dei diritti, all’ascolto delle esigenze del personale scolastico e al rafforzamento dei servizi sindacali sul territorio. Un impegno che punta a garantire rappresentanza, dignità e vicinanza a chi ogni giorno contribuisce alla crescita culturale e civile del Paese, secondo le tre parole chiave su cui punta le proprie azioni: trasparenza, responsabilità e rispetto.