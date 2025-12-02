La Tragedia. Incidente mortale sulla “Gallico-Gambarie”, una donna ha perso la vita

Incidente mortale poco prima dell’alba sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie a Reggio Calabria. La vittima è una donna, che, secondo una prima ricostruzione, stava procedendo a piedi quando sarebbe stata investita da un’auto in transito. Ad allertare i soccorsi lo stesso conducente dell’auto ma per la donna, la cui identificazione è ancora in corso, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Reggio Calabria, che hanno avviato gli accertamenti per la ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale, e i sanitari del 118