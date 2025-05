La svolta nelle indagini. Escort scomparsa, indagato un avvocato del Reggino

Un avvocato calabrese di 45 anni è indagato per la scomparsa di Denisa Maria Adas, la escort di origine romena di cui si sono perse le tracce a Prato il 15 maggio. Del coinvolgimento di un avvocato si era già parlato nei giorni scorsi in merito a un presunto rapimento passionale, ma la madre di Denisa, attraverso la sua avvocatessa, aveva smentito l’ipotesi del sequestro bollandola come “una pista sbagliata”. Ora invece, a quanto pare, questa ipotesi investigativa ha preso corpo portando all’iscrizione dell’avvocato sul registro degli indagati.

Mentre i carabinieri stanno analizzando tutte le telecamere della zona in cui è avvenuta la scomparsa, compreso il vicino casello autostradale, la Procura guidata da Luca Tescaroli affiderà l’incarico per estrapolare le impronte digitali e i profili genetici repertati dai carabinieri nella stanza 101 del residence Ferrucci alla ricerca di tracce di chi l’ha portata via.