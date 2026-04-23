Povertà abitativa, la Regione interviene: Caulonia diffonde la preinformazione

È stata pubblicata in preinformazione, da parte del Comune di Caulonia quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, la misura “Una casa per tutti”, promossa nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Priorità 4INCL – ESO4.12, per il sostegno ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e disagio abitativo.

Si tratta di un intervento che si inserisce nel quadro delle politiche regionali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale e che conferma l’attenzione della Regione Calabria verso uno dei bisogni oggi più rilevanti per molte famiglie, quello dell’abitare. La misura, infatti, nasce dalla programmazione regionale a valere sulle risorse europee del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 ed è finalizzata a sostenere il pagamento dei canoni di locazione in favore dei nuclei familiari che si trovano in condizione di vulnerabilità.

La fase di preinformazione, avviata dal Comune capofila dell’ATS di Caulonia, ha l’obiettivo di garantire la massima diffusione preventiva dell’iniziativa su tutto il territorio dell’Ambito, così da consentire ai cittadini potenzialmente interessati di conoscere per tempo finalità, requisiti e documentazione necessari per la successiva partecipazione all’avviso pubblico.

“Questa misura dimostra in modo concreto la centralità del ruolo della Regione Calabria nella costruzione di risposte efficaci ai bisogni sociali dei territori – dichiara il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso –. Attraverso la programmazione delle risorse comunitarie, la Regione ha messo a disposizione degli Ambiti strumenti importanti per affrontare fenomeni sempre più diffusi come il disagio abitativo e la povertà. Per quanto ci riguarda, come Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, stiamo operando per dare piena attuazione a questa opportunità, assicurando informazione capillare, trasparenza e prossimità ai cittadini”.

Sottolinea il valore istituzionale della misura anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caulonia, Antonella Ierace: ““Una casa per tutti” è un intervento significativo non solo per il sostegno economico che potrà garantire ai nuclei familiari in difficoltà, ma anche perché rappresenta il frutto di una precisa scelta di politica sociale della Regione Calabria, che ha individuato nel contrasto al disagio abitativo una priorità concreta. Il compito dei Comuni e degli Ambiti è ora quello di tradurre questa programmazione in un’azione amministrativa efficace, vicina alle persone e realmente accessibile su tutto il territorio”.

L’Amministrazione comunale evidenzia come la misura si collochi dentro una strategia più ampia di integrazione tra programmazione regionale e attuazione territoriale, nella consapevolezza che il contrasto alla povertà abitativa richiede strumenti flessibili, risorse adeguate e una forte cooperazione istituzionale tra Regione, Ambiti e Comuni.

Nei prossimi passaggi saranno rese note le modalità definitive di presentazione delle domande, i termini di apertura dell’avviso e la modulistica necessaria.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare i canali istituzionali del Comune di Caulonia e dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia.