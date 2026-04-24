La Sorical interviene sui disagi arrecati agli utenti di San Ferdinando del servizio idrico

La Sorical, suo malgrado, è consapevole del disagio arrecati agli utenti di San Ferdinando a seguito della rottura della condotta Petrace e delle temporanee interruzioni del servizio idrico che hanno interessato il territorio nelle ultime ore.

l corso della giornata c’è stata una telefonata tra il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano e il direttore generale della Sorical, Giovanni Paolo Marati, nel corso della quale si è fatto il punto sulle criticità e condivisa la necessità accelerare l’ammodernamento del tratto critico di circa 12 km.

Il direttore generale della Sorical ha spiegato che la società ha già avviato una serie di interventi di efficientamento sull’acquedotto e che alcune sospensioni dell’erogazione degli ultimi mesi sono riconducibili a lavori di manutenzione programmata, finalizzati a migliorare l’efficienza complessiva della rete acquedottistica.

Ben diversa, invece, la natura delle due rotture verificatesi nelle ultime 24 ore, per le quali la Sorical ha immediatamente programmato e avviato i necessari interventi di riparazione, al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la regolare erogazione del servizio.

In ogni caso, il direttore generale di Sorical Giovanni Paolo Marati si è impegnato ad effettuare una ricognizione tecnica con l’area operativa della Sorical, con l’obiettivo di predisporre interventi capaci di ridurre al minimo i disagi per i cittadini e garantire una maggiore continuità del servizio idrico.