La prima potenza al mondo, senza una politica estera efficace, è all’epilogo finale della sua storia.

Gli Stati Uniti, prima potenza del pianeta, arranca come un gigante ferito che non ha più una rotta, senza una politica estera ferma, sono all’epilogo della loro storia. Il motore che una volta proiettava la nazione verso il mondo è oggi ingolfato da interessi interni che divorano il futuro. Una lobby bellica potente arricchisce pochi sulle spalle di molti; per alimentarla, lo Stato mette il popolo in catene, spedendolo in guerre per procura che drenano risorse e coscienze. I conti non tornano, il debito nazionale ha superato soglie siderali — 38 trilioni che si accumulano come macigni, un mostro che cresce di un trilione circa ogni due mesi e mezzo — e gli interessi sul debito rivalutano il bilancio come una lama che scinde il corpo sociale, già più pesanti del fondo per la sanità pubblica.

Siamo dentro uno schema Ponzi a cielo aperto. La Federal Reserve soffia il vento necessario a tenere a galla il sistema, stampa dollari, spinge le banche ad acquistare titoli pubblici, maschera la crepa con altra carta. Ma la crepa si allarga. L’allarme non è teoria, voci come quella di Ron Paul lo hanno gridato, vedendo il baratro dove la quantità di debito detenuta da cittadini, imprese e governo ha raggiunto proporzioni critiche. Se le politiche monetarie non cambiano, l’equilibrio fittizio vacillerà fino a spezzarsi.

Nel sistema bicefalo che si è venuto a creare, c’è chi si arricchisce — i colossi dell’industria militare, i grandi approfittatori, — e c’è chi paga – la classe media, i risparmi degli americani, il tessuto produttivo. Quando finirà la guerra in Medio Oriente, inevitabile sarà la corsa a rimpinguare depositi d’armi svuotati dai flussi verso Kiev e Tel Aviv, un affare colossale, una torta che coinvolge non solo i signori delle armi ma anche i politicanti pronti a spartirla tra americani e europei.

È questa rete di interessi che spiega la volontà di proseguire il conflitto piuttosto che chiuderlo, profitto che sussurra di protrarre il fuoco.

La posta in gioco è enorme. Gli interessi sul debito sono la seconda voce di spesa dopo le pensioni, il debito totale lievita fuori controllo. Ogni giro di stampa monetaria è una dose che anestetizza il problema, ma l’economia si droga, ogni dollaro creato ex novo erode ricchezza reale, svaluta il lavoro, mangia i risparmi. Meglio attivare le rotative che affrontare il toro per le corna — tagliare spese folli, rivedere missioni estere, smettere di finanziare conflitti che non servono al bene comune.

Questo governo non agisce come un buon padre di famiglia. Non rinuncia al superfluo; non sacrifica il profitto di pochi per la stabilità di molti. Eppure il sistema Ponzi non è infinito: le banche non potranno sempre comprare e ricollocare quel debito, le famiglie e imprese non sono pozzi senza fondo. Proseguendo così, il ritardo del collasso sarà solo rimandato e più violento, mascherato da chi trae vantaggio dallo stato di cose.

La storia insegna. La Grande Depressione seguì un tracollo che fu in parte superato dalla guerra totale degli anni ’40; ma oggi la guerra non è più la cura: è asimmetria, frammentazione, terrorismo delle economie reali. Le armi di precisione e i droni economici possono infliggere colpi che nessuna superpotenza può ignorare. Il Quantitative Easing e le manovre successive hanno già prodotto bolle: nel 2008 il sistema finanziario tremò, divorando patrimoni non solo americani ma globali. Il massiccio aumento della base monetaria durante i lockdown per il COVID-19 ha accelerato un processo di de-dollarizzazione: in un secolo il potere d’acquisto del dollaro si è diluito fino a percentuali impensabili.

Nel frattempo altri attori globali giocano una partita diversa. I paesi del BRICS accumulano oro, riducono l’esposizione al dollaro, riconfigurano alleanze monetarie. Le Banche Centrali vendono titoli del Tesoro USA e comprano metalli preziosi: un voto silenzioso di sfiducia. Quando la bolla immobiliare colpirà la fiducia nel sistema finanziario, sarà la fine della narrazione dominante.

C’è però una via d’uscita, dura ma chiara. Prima: fermare tutte le guerre e rientrare dalle missioni che drenano casse e sangue. Secondo: smettere di stampare denaro come cura palliativa e confrontarsi con riforme che riducano il debito e ristabiliscano fiducia. Serve una politica estera nuova, sobria e responsabile — un Segretario di Stato che non sia marionetta ma guida autorevole, capace di riportare a casa le truppe e riallineare la diplomazia all’interesse nazionale reale, non alle lobby. Serve una scelta di civiltà, pace e stabilità, non espansione di conflitti per profitto.

Il ritorno al denaro solido (oro), metalli preziosi, strumenti che ridiano ancoraggio alla moneta, è proposto come cura: restituire valore stabile, fiducia, misura. Ron Paul non era un profeta isolato quando invocava pace e moneta solida; era la voce di chi vedeva l’ineluttabile. L’Iran ha mostrato il bluff dell’impero militare: tecnologia semplice, strategie asimmetriche e volontà politica possono mettere in crisi una macchina bellica costosissima. Se il Tesoro continua a prosciugarsi, il rischio è un collasso che trascini economie e stabilità planetaria.

L’America è a un bivio. Può scegliere la strada della pace, della prudenza fiscale, del ritorno a una valuta meno volatile o proseguire nel cammino che conduce a debito, inflazione e declino. La posta non è solo il futuro di una nazione, è il destino di un ordine mondiale che si regge ancora su un sistema finanziario inadeguato. Se non verrà spezzato il circolo vizioso che unisce politica estera avventurosa e moneta facile, il tramonto non sarà una mera metafora ma un fatto geopolitico: l’impero che fu potrebbe diventare memoria, e la storia giudicherà chi ha scelto il profitto breve invece della sopravvivenza collettiva.

Maurizio Compagnone

Analista Geopolitico