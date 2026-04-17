La prevenzione cardiologica viaggia su gomma: il “Truck Banca del Cuore” arriva a Polistena

Rosarno, approvato lo schema di convenzione per il Museo e Parco Archeologico dell’antica Medma: passo decisivo per la gestione unitaria e la valorizzazioneRosarno compie un passo concreto e atteso da anni verso la piena valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. È stato infatti approvato lo schema di convenzione per il Museo e Parco Archeologico […]