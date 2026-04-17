La prevenzione cardiologica viaggia su gomma: il “Truck Banca del Cuore” arriva a Polistena
Apr 17, 2026 - redazione
Prosegue il tour nazionale dedicato alla salute del cuore. Da oggi, 16 aprile, fino a domenica 18 aprile 2026, il truck multimediale della “Banca del Cuore” farà tappa a Polistena, sostando presso l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi.
L’iniziativa, che mira a rendere la prevenzione cardiovascolare accessibile e gratuita per tutti i cittadini, permetterà di effettuare una serie di controlli clinici dalle ore 9:00 alle 19:00.
I servizi offerti a bordo
All’interno della clinica mobile, personale specializzato offrirà gratuitamente:
- Esame elettrocardiografico (ECG) e screening aritmico;
- Controllo del profilo lipidico, glicidico e uricemico;
- Calcolo del punteggio di rischio cardiovascolare.
A ogni partecipante verrà inoltre rilasciata la BancomHeart, una card personale che consente di accedere online al proprio “fascicolo sanitario del cuore”, rendendo i dati clinici sempre disponibili in modo semplice e sicuro.
Un tour per l’Italia
Quella di Polistena è una delle tappe chiave di un viaggio iniziato a dicembre 2025, che toccherà complessivamente 28 città italiane entro il prossimo maggio. L’iniziativa è patrocinata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione: la salute del cuore è il nostro bene più prezioso.