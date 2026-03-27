La Polizia di Stato dona uova di Pasqua ai piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro

Questa mattina, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” di Vibo Valentia hanno regalato sorrisi e speranza ai piccoli pazienti dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Aderendo al progetto della Polizia di Stato “Cerco un uovo amico – Pasqua 2026”, hanno portato in dono uova pasquali ai bambini e ai ragazzi ricoverati nei reparti pediatrici e oncologici, trasformando una giornata qualunque in un momento di gioia e spensieratezza.

Tra sorrisi, emozione e gratitudine, la presenza dei poliziotti ha rappresentato un segno concreto di vicinanza, capace di donare un attimo di leggerezza a chi sta affrontando percorsi difficili. Le uova di Pasqua, realizzate da una pregiata dolciaria artigianale calabrese, sono diventate così simbolo di affetto e solidarietà.