La Gioiese: una squadra giovane con grandi potenzialità

DI CLEMENTE CORVO

Dopo la terza giornata di Eccellenza Calabria, la Gioiese finalmente é scesa in campo con una formazione quasi stabile, dimostrando di avere un valore specifico e delle grandi potenzialità. La squadra ha disputato una partita buona contro lo Stilo Monasterace, mostrando le qualità dei giovani giocatori.

L’arrivo di De Vivo, Magli e Claudio Sellitti ha dato una nota in più alla squadra, grazie alla loro esperienza in Serie D. Tuttavia, il percorso sarà difficile, poiché il campionato è molto competitivo e la squadra sta cercando di uscire dalle sofferenze causate dalle ultime gestioni.

Un aspetto fondamentale per la squadra è il ritorno al campo sportivo di Gioia Tauro, dove si è già avviata la procedura per ultimare i lavori essenziali. Giocare in casa sarà fondamentale per la squadra e per i tifosi, che sono sempre stati appassionati e numerosi.

La società e il comune stanno lavorando per far sì che la Gioiese possa tornare a giocare a Gioia Tauro il prima possibile. Il sindaco e l’amministrazione comunale meritano un ringraziamento per il loro sostegno alla squadra.

La fiducia è alta e la squadra è pronta a dare il massimo nella prossima partita contro il Cittanova. I tifosi sono invitati a essere numerosi e a sostenere la squadra nella sua ricerca della vittoria.

*”Forza Gioiese, andiamo avanti!”*